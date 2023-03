Is het voorjaar van Jumbo-Visma al geslaagd?: "We moeten nu niet de lat lager leggen"

Jumbo-Visma moet nog minstens de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen. Dan vindt sportief manager Merijn Zeeman pas dat het voorjaar voor hen geslaagd is.

De afgelopen weken won Jumbo-Visma met Dylan van Baarle de Omloop Het Nieuwsblad, met Tiesj Benoot Kuurne-Brussel-Kuurne, met Wout Van Aert de E3 Saxo Classic en met Christophe Laporte Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Toch zijn ze bij het team nog niet verzadigd.

Integendeel, hun voorjaar is nog niet geslaagd. Dat vertelde sportief manager Merijn Zeeman aan Wielerflits. "Op voorhand hebben we heel duidelijk gezegd dat we de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix willen winnen. Als dat niet lukt, hebben we heel mooie dingen laten zien, maar is ons voorjaar niet geslaagd", aldus de Nederlander.

"Anderzijds, wie had kunnen voorspellen dat we na Dwars door Vlaanderen al aan 5 zeges zouden zitten", ging Zeeman verder. "Natuurlijk compenseert het ene soms het andere. Die nuance telt voor ons pas later. We gaan nu niet de lat lager beginnen leggen."