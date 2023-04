Dylan Teuns rijdt met nauwelijks kasseigevoel de Ronde van Vlaanderen: "Ik ben gebrand op een goed resultaat"

Dylan Teuns staat zondag aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Het is zijn 1e kasseikoers van het seizoen.

In 2022 eindigde Dylan Teuns nog 6e in de Ronde van Vlaanderen en was hij eerder ook al in de voorjaarsklassiekers te zien, maar deze keer koos hij voor een ander traject. Hij reed nog geen enkele kasseiklassieker, maar wel de Ronde van Catalonië, zijn 1e koers in een maand.

"Ik had last van een verkoudheid en daardoor kon ik een week niet fietsen", vertelde Teuns aan Het Belang van Limburg. Daarna bereidde Teuns zich voor zijn volgende doel en dat was de Ronde van Catalonië. "Het was er ideaal om wedstrijdritme op te doen."

Zondag staat Teuns aan de start van de Ronde van Vlaanderen, maar zonder een wedstrijdkilometer op Vlaamse bodem en diens kasseien. "Op training ben ik een korte kasseistrook in Loksbergen een paar keer gaan opzoeken. Gewoon om even dat kasseigevoel te krijgen."

Qua tactiek houdt Teuns het simpel. Als de andere favorieten aanvallen, zal hij proberen zijn wagonnetje aan te haken. Aan anticiperen, doet hij niet mee: "Waar rij je dan naartoe en als de Grote Drie je bijbeent, kan je dan nog volgen? Nee aan anticiperen doe ik niet mee."