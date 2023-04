Nick Nuyens over Wout van Aert en de Ronde van Vlaanderen: "Het heeft geen zin om te vechten"

Nick Nuyens won in 2011 de Ronde van Vlaanderen. Hij werkte nog samen met Wout van Aert, maar dat liep uit op een vechtscheiding. Maar hij begrijpt ook de druk op Wout van Aert in aanloop naar de Ronde.

Nog voor het nieuwe wielerseizoen begonnen was, werd de druk op Wout van Aert al opgevoerd met het oog op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Omdat het nu toch eens 'van moeten is.'

"Hij moet dat als een compliment zien. Als de Ronde winnen de norm voor je wordt, zegt dat vooral veel over wat je al wel gewonnen hebt. Het heeft geen zin om tegen die verwachtingen te vechten", zegt Nick Nuyens bij Het Nieuwsblad.

Verwachtingen zijn alle tijden

Nuyens won zelf in 2005 al de Omloop, in 2006 Kuurne-Brussel-Kuurne en een grote week voor zijn zege in de Ronde in 2011 ook Dwars door Vlaanderen. Maar ook op Nuyens werd de druk opgevoerd tijdens zijn carrière.

Peter Van Petegem sprak Nuyens een dag na zijn winst in de Omloop al aan in Kuurne. Hij kwam hem vragen hij wist wat de journalisten nu altijd zouden vragen. Namelijk wanneer Nuyens zelf de Ronde zou winnen. "En dat was effectief zo. Die verwachtingen die Van Aert nu voelt: het is van alle tijden", zegt Nuyens nog.