Florian Vermeersch (12de) helemaal leeg na de Ronde van Vlaanderen: "Even dacht ik gelijk te krijgen"

Florian Vermeersch heeft gestreden voor wat hij waard was in de Ronde van Vlaanderen. Uiteindelijk werd hij twaalfde, op meer dan 3 minuten van winnaar Tadej Pogačar.

Op 100 kilometer van de meet, net voor de top van de Molenberg, versnelde Florian Vermeersch uit het peloton en reed samen met Mads Pedersen naar een sterke kopgroep.

De favorieten begonnen in de achtergrond aan hun koers en Vermeersch moest op de Hotond lossen uit de kopgroep en kwam daarna bij Pogačar en Van der Poel terecht, maar op de laatste keer Oude Kwaremont moest Vermeersch definitief lossen.

"Ik denk dat ik nog nooit zo diep ben geweest in een koers. Ik heb me volledig leeggereden en moet dus tevreden zijn met deze plek net buiten de top tien", zei Vermeersch in een eerste reactie.

Met goed gevoel richting Roubaix

De kopgroep met Vermeersch kreeg meer dan drie minuten voorsprong en even dacht Vermeersch aan winnen. "Ik hoopte dat het de ‘winning move’ zou worden. Even dacht ik gelijk te krijgen, maar uiteindelijk konden enkel Van Aert, Van der Poel en Pogačar nog de kloof overbruggen."

"Op de laatste keer Kwaremont ging het licht volledig uit en werd het nog een enorm lastige solo richting Oudenaarde, waar ik volledig leeg over de meet kwam. Ik ben vooral blij dat ik de pech achter mij kon laten vandaag en in deze vorm trek ik met een goed gevoel richting Parijs-Roubaix", besloot Vermeersch.