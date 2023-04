Kunnen Van Aert, Van der Poel en Pogačar verrast worden? Florian Vermeersch legt uit hoe het eventueel zou kunnen

Als Van Aert, Van der Poel of Pogačar de Ronde niet wint, is de verrassing compleet. Vermeersch van Lotto-Dstny heeft in elk geval al nagedacht over hoe zo'n verrassing tot stand te laten komen.

"De 'Grote Drie' zullen niet enkel mekaar bekampen, maar ook hun drie ploegen zullen mekaar bekampen", denkt Florian Vermeersch. "Door renners mee vooruit te schuiven. De grootste kans voor een renner als mij ligt erin om dan mee te gaan met zo'n groepje. Als we wachten tot de 'Grote Drie' gaan, dan rijden ze ons in de vernieling."

Waarna het codewoord valt: anticiperen. "We moeten anticiperen, al is dat een allesomvattend begrip. Het is tegenwoordig ook zo moeilijk om te anticiperen. Omdat het moeilijk te bepalen is waar een koers gaat losbreken. In de E3 was je 100% zeker dat het vanaf de Taaienberg ging beginnen, maar in de Ronde durf ik niet zeggen waar."

Zonder pech kun je wel ver geraken

"Vorig jaar was er na de tweede keer Kwaremont al een grote groep weggereden", maakt Vermeersch de bedenking. Wanneer je op het juiste moment met een goede groep vertrekt, is het dan écht mogelijk om de grote namen te verrassen? "Zonder pech kun je wel ver geraken."

Als die theorie dan in de praktijk zou kunnen worden omgezet: waar hoopt Florian Vermeersch zelf op? "Als ik in een groepje belandt dat voor de top tien vecht, zou ik supertevreden zijn. Achter de 'Grote Drie' is er een breed veld van 20-25 renners die mekaar waard zijn. Daar hoop ik bij te zitten."