Mathieu van der Poel is ook favoriet voor Parijs-Roubaix: "Een totaal andere wedstrijd"

Zondag staat Mathieu van der Poel aan de start van Parijs-Roubaix. Ook daar is hij favoriet.

In de Ronde van Vlaanderen eindigde Mathieu van der Poel als 2e. Woensdag rijdt hij nog de Scheldeprijs en zondag volgt nog Parijs-Roubaix. In beide wedstrijden is hij een van de favorieten om te winnen.

Al zijn het totaal andere wedstrijden dan de Ronde van Vlaanderen. In de Scheldeprijs is er meer kans voor de sprinters en in Parijs-Roubaix zijn er alleen maar vlakke kasseistroken en geen hellingen.

Met zijn conditie gaat het voortreffelijk, getuige zijn 2e plaats in de Ronde van Vlaanderen, terwijl van der Poel tijdens de trainingen iets meer de nadruk op Parijs-Roubaix had gelegd. "Momenteel is hij denk ik in zijn beste conditie", vertelde ploegleider Christoph Roodhooft aan Wielerflits.

"Al is dat moeilijk om te zeggen", ging Roodhooft verder. "Hij zit alleszins conditioneel en potentieel in een topperiode van zijn loopbaan. Maar Roubaix is een totaal andere wedstrijd, hè. Dat is niet te vergelijken. We moeten tevreden zijn met zijn conditie. Laten we daar ook met z’n allen van genieten."