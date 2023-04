Niki Terpstra waarschuwt Jumbo-Visma en Wout van Aert voor Parijs-Roubaix: "Ik zou het risico niet nemen"

Parijs-Roubaix is traditioneel altijd een koers waar naar ander materiaal wordt gegrepen. Niki Terpstra is er echter niet zo'n fan van en reed liefst met ouderwets materiaal.

Ieder jaar pakken ploegen in Parijs-Roubaix wel uit met een nieuwigheid. Renners tapen hun handen in, rijden met dubbel stuurlint of hebben een vering in het frame zoals Johan Museeuw.

Zelden zijn die nieuwigheden succesvol. Zo reed Terpstra vorig jaar zijn laatste Parijs-Roubaix met tubeless banden en reed toen vier keer lek. Terwijl dat met ouderwetse tubes nooit gebeurde.

Start Van Aert met nieuw systeem?

Bij Jumbo-Visma hebben ze in Dwars door Vlaanderen dan weer een systeem getest waarmee de druk in de banden een paar keer kan weglopen om die dan weer bij te pompen.

Volgens Terpstra kan dat wel werken en kan het ook voordeel opleveren, bijvoorbeeld om te sprinten op de piste van Roubaix. "Alleen moet je echt wel zeker zijn dat het werkt voor je er een kopman mee laat starten. Ik zou het risico niet nemen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Afwachten dus of we Wout van Aert met het systeem zien starten in Parijs-Roubaix en hij er een voordeel kan uit halen.