Florian Vermeersch geeft zijn ideale scenario voor Parijs-Roubaix: "Anders gaan ze me de nek afrijden"

Florian Vermeersch is een van de outsiders voor Parijs-Roubaix. Al wil hij dat zelf niet met zoveel woorden zeggen.

In 2021 was Florian Vermeersch de revelatie in Parijs-Roubaix en werd hij 2e. Opeens waren er grotere verwachtingen. Al deed hij er alles aan om die zo veel mogelijk te temperen. En een jaar later bleven de resultaten tijdens het voorjaar wat uit.

Dit voorjaar rijdt Vermeersch weer mee vooraan en in de Ronde van Vlaanderen was hij een van de uitblinkers, bekroond met een 12e plaats. Een week later staat hij in Parijs-Roubaix aan de start. Vooraf heeft hij een ideaal scenario. "Maar dat is niet opnieuw 200 km in de aanval rijden", refereerde Vermeersch bij Het Nieuwsblad naar de editie van 2021.

"Deze keer wil ik wachten tot de 1e kasseien", ging Vermeersch verder. "In het Bos van Wallers gaat de koers ontploffen. Als er dan een paar halve en hele kopmannen wegrijden, probeer ik mee te zijn."

Vermeersch had ook enkele namen in gedachten: Kasper Asgreen, Mads Pedersen, Stefan Küng, Filippo Ganna en Yves Lampaert. "Met zulke jongens meeschuiven, zou ideaal zijn. Aan Wout Van Aert en Mathieu van der Poel wil ik mij niet verbranden. Als ik op hun versnelling wacht, dan is de kans groot dat ze me de nek afrijden", besloot Vermeersch.