Greg Van Avermaet over zijn mogelijke pensioenplannen: "Met veel mensen praten"

Greg Van Avermaet heeft mogelijk zijn laatste Parijs-Roubaix gereden. Hij eindigde 37e, maar wou over zijn mogelijke pensioen nog niet veel vertellen.

Het was een anonieme Parijs-Roubaix voor Greg Van Avermaet. Uiteindelijk werd hij in een grote groep op meer dan 5 minuten 37e. Achteraf was hij ook eerlijk.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Van Avermaet dat hij de hele wedstrijd moest achtervolgen. "Met de echte top kon ik niet mee. Dat moet ik eerlijk concluderen", aldus Van Avermaet.

Na Parijs-Roubaix rijdt Van Avermaet nog de Amstel Gold Race. Nadien zal hij een pauze nemen en over zijn toekomst beslissen. "Maar ik ga niet meteen na de Amstel iets zeggen", aldus Van Avermaet. "Eerst ga ik een paar weken nadenken, met veel mensen praten en dan iets beslissen."

Mogelijk is dit het laatste seizoen van Van Avermaet, maar mogelijk beslist hij om toch nog een extra seizoen aan zijn carrière toe te voegen.