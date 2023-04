Jasper Philipsen ziet een droom werkelijkheid worden: "Geen afspraak met Mathieu, hij en Wout de twee sterksten"

Mathieu van der Poel won, maar ook voor Jasper Philipsen werd een droom werkelijkheid. Wout van Aert verslaan in de sprint om plek 2 op de piste van Roubaix: dat kan Philipsen alvast op zijn cv zetten.

Philipsen blikte na afloop ook terug op een jammerlijke fase. "Ik pakte de kop en wilde op de zijkant rijden. Degenkolb en ik raakten mekaar, of was het Mathieu? Het ging allemaal zo snel. Die val is iets wat je niet wil, maar ook iets dat eigen is aan het koersen. Ik heb sorry gezegd, maar ik denk niet dat we iets fout gedaan hebben."

Aan zelf winnen, dacht Philipsen niet meteen. "Het was duidelijk dat Mathieu en Wout de sterksten waren. Ik had ook goede benen, maar kon hen niet volgen. Tweede worden achter Mathieu, dat is een droom die uitkomt. Het zou cool zijn om terug te komen en zelf te proberen winnen."

STAPPEN ZETTEN

Iets voor de toekomst, dus? "Dat ik een klassieker als Parijs-Roubaix kan winnen, besef ik wel. De Ronde van Vlaanderen is nog wat anders. Ik ben wel goede stappen aan het zetten en laat ons hopen dat ik nog een extra stap kan zetten."

Opvallend was dat Philipsen in de finale nog van fiets moest wisselen. "Mijn ketting was er telkens een beetje aan het af gaan. Dat was een goed moment om een fietswissel uit te voeren. Het was niet het moeilijkste stuk om nog terug te komen."

TOP 3 VAN DE WERELD

Heeft hij nog enige woorden voor zijn kopman? "Een alien is hij niet, neen. Hij is menselijk, maar wel een hele sterke renner. Mathieu vormt samen met Van Aert en Pogacar de top 3 in de wereld. Hij is iemand die altijd iets extra kan."

Voor hetzelfde geldt was Philipsen samen met VDP naar de meet gegaan. En dan wat? "We hebben daar niet over gepraat. We hebben niet gedroomd van zo'n scenario. Er was ook niet veel tijd om te praten. Ik had daar met hem geen afspraak over. Ik ben gewoon trots op deze verwezenlijking."