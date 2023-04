'Klassiek Roubaix-scenario' en brute pech nekken Van Aert: "Ik wil niet speculeren of ik sterker was dan Mathieu of niet"

Wie was nu de sterkste in koers, Wout van Aert of Mathieu van der Poel? Door de brute pech bij Van Aert kan dat eigenlijk niet duidelijk gesteld worden.

Nog voor het Bos van Wallers gaf Van Aert de aanzet. Op dat moment leek de koers in zijn plooi te vallen voor Jumbo-Visma. Maar even knipperen met de ogen en plots voerde Alpecin-Elegant het commando. "Het was een klassiek Roubaix-scenario. Je denkt dat je een goede move doet en op twee minuten tijd staat het op zijn kop."

"Het was het plan om op Haveluy te gaan, nog voor Wallers", verduidelijkt Van Aert. "Het was beter geweest om één extra mannetje mee te krijgen, maar ik zat samen met Christophe Laporte in een kleine groep. Ineens zag ik Christophe niet meer. Ik nam aan dat hij mechanische pech had, maar helemaal duidelijk was dat niet."

PLOEGMAATS HOUDEN DRUK

Van Aert wist ook niet hoe ver de Fransman achter lag. "Dan zat Alpecin plots met drie man in de kopgroep. De ploegmaats zijn van achteruit ook druk blijven zetten. Het was dan niet meer mijn verantwoordelijkheid om de koers te maken."

Nadien was het al eens mogelijk om met Van der Poel door te rijden, maar voor die tactische keuze paste Van Aert. En dan kwam hét moment. "Ik was juist aan het aanvallen. Ik ging links op Carrefour de l'Arbre en mijn achterband stond lek. De laatste kilometer van de sector stond ik al plat. Ik wist meteen dat het voorbij was."

NIET OPGEGEVEN

Al gaf Van Aert het niet op. "Het zou zonde zijn om dat te doen. Stel bijvoorbeeld dat Mathieu nog lek rijdt. Bovendien lag nog altijd wel een mooi resultaat te wachten. Ik hou er niet van om te speculeren of ik sterker was dan Mathieu of niet. Hij heeft mij deze keer niet verrast, dat is al iets."

Van Aert was echt niet van plan om Van der Poel te laten gaan. "Ik was gefocust op Mathieu, want enkel zijn versnellingen waren een gevaar. Bij elke aanval van hem zat ik op de limiet, maar toen ik lek reed finishte ik de sector ook nog in zijn wiel." Enkele honderden meters verderop was de koers beslist.