Liefst geen 'kalf' langs de kant van de weg: Yves Lampaert spreekt klare taal over de druk die al dan niet op hem ligt

De druk zit erop bij Soudal Quick-Step. Als Yves Lampaert deze keer geen 'kalf' tegenkomt, zal hij op zijn minst toch zijn kansen eerlijk hebben kunnen verdedigen.

Soudal Quick-Step stelt het nog zonder overwinning in de klassiekers. In Parijs-Roubaix, de koers waarin alles mogelijk is, zou het dan moeten gebeuren. De druk is dus hoog voor onder meer Yves Lampaert, die altijd een doel maakt van de wedstrijd in de Hel van het Noorden.

NIET MEER DRUK DAN ANDERS

"Je voelt altijd wat druk, we hebben resultaten nodig", is Lampaert zich bewust van de situatie. "Al is het niet dat we meer onder druk staan dan andere jaren. Het is zoals het elk jaar is. Maar ja, ik leg mezelf ook altijd wel druk op."

In aanloop naar Parijs-Roubaix is al meermaals het incident aangehaald met de toeschouwer die hem vorig jaar ten val bracht. Lampaert noemde hem een 'kalf'. Ook wij vroegen Lampie onlangs nog eens naar dat onvergetelijke moment.

VALPARTIJ VERMIJDEN

"Ja, ik heb er wel nog aan gedacht. Er zijn ook mensen die me eraan herinneren", lacht Lampaert. "Laat ons hopen dat ik opnieuw - zonder valpartij dan deze keer - in dezelfde situatie kom."