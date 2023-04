Mathieu van der Poel gaat zich echt absoluut niet blindstaren op dat ene moment: "Geen obsessie voor mij"

Zegedrang, dat hebben alle grote kampioenen. Ook Mathieu van der Poel. Van een obsessie is bij hem echter absoluut geen sprake.

Heel veel renners hebben de wedstrijd op deze paaszondag met rood omcirkeld. Mathieu van der Poel blijft er rustig bij. "Parijs-Roubaix is geen obsessie voor mij. Natuurlijk gaan we wel proberen te winnen, want dit is één van de mooiste overwinningen die je als wielrenner kunt behalen."

Het is al een geweldig jaar geweest

Wellicht voelt Van der Poel vooral vertrouwen en dat zou ook niet meer dan logisch zijn. "Ik heb mij doorheen deze hele klassieke campagne goed gevoeld. Die is overigens al een succes door mijn overwinning in Milaan-Sanremo. Het is voorlopig al een geweldig jaar geweest."

Het is dus enkel nog kwestie om nog een extra kers op de reeds lekkere taart te plaatsen. "Ik kijk er naar uit om deze periode te kunnen afronden met een tweede overwinning in een Monument. Ik zit in uitstekende vorm en hoop alvast vooraan te zitten."