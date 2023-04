Mathieu van der Poel soleert naar de zege in een incidentrijke Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel heeft Parijs-Roubaix gewonnen. Hij won na een solo van 15 km. Wout Van Aert kende op een cruciaal moment pech.

Het was tijd voor Parijs-Roubaix en het peloton had er duidelijk zin in. De aanloopstrook van 100 km werd op zo'n 2 uur afgehaspeld. Er waren verschillende aanvalspogingen, maar niemand kon weggeraken. Pas net voor de aanvang van de kasseien reed een viertal weg, maar het was duidelijk: via de vroege vlucht zal je niet ver geraken.

EXIT PETER SAGAN

De 1e stroken zorgden voor de nodige chaos en pech. Zo moesten Peter Sagan en Sébastien Grignard na een val opgeven. Kasper Asgreen moest dan weer heel de tijd achtervolgen. De grote ploegen verzorgden ondertussen het tempo in het peloton.

Op de strook van Haveluy naar Wallers versnelden Wout Van Aert en Christophe Laporte. John Degenkolb en Mathieu van der Poel konden volgen. Nadien sloten nog enkele andere renners aan.

EXIT DYLAN VAN BAARLE

In het Bos van Wallers was er in het peloton een zware val. Dylan van Baarle en Kasper Asgreen waren de grootste slachtoffers. De groep met Van Aert en van der Poel reden ondertussen voorin, maar Van Aert zat geïsoleerd. Laporte kende pech.

Een groep met Van Aert, van der Poel, Jasper Philipsen, Degenkolb, Laurenz Rex, Max Walscheid, Filippo Ganna, Stefan Küng en Mads Pedersen kleurden de finale. Van der Poel probeerde op zo'n 50 km van de streep, maar raakte tot 2 maal toe niet weg.

PECH VOOR WOUT VAN AERT

Het was wachten op Carrefour de l'Arbre. Philipsen nam de kop. Achter hem reed Degenkolb in de graskant. Van der Poel wou tussendoor opschuiven, maar net dan zocht Philipsen de kant op. Van der Poel kwam bijna ten val, maar Degenkolb wel en was zo uitgeschakeld.

Op dat moment versnelde Van Aert. Hij had een kloof, maar van der Poel reed ernaartoe. Van der Poel nam over en kort daarvoor was Van Aert al lek gereden. Zo kon van der Poel wegrijden en hij zette een solo van zo'n 15 km op. Hij bracht het tot een goed einde en won zo voor het eerst Parijs-Roubaix.

Achter de Nederlander reden Van Aert die na zijn lekke band was teruggekeerd, Philipsen en Pedersen weg van de rest. Pedersen moest uiteindelijk lossen. Philipsen ging op de piste als 1e aan en hield Van Aert voor de 2e plaats af. Pedersen werd 4e, Küng 5e en Ganna 6e.