Niki Terpstra geeft zijn favorieten voor Parijs-Roubaix: "Hij was in de Ronde al voor de Molenberg aan het aanvallen"

Niki Terpstra heeft zijn favorieten voor Parijs-Roubaix gegeven. Naast Wout Van Aert en Mathieu van der Poel denkt hij ook aan Mads Pedersen.

In 2014 won Niki Terpstra Parijs-Roubaix en nadien boekte hij nog verschillende ereplaatsen. Voor Het Nieuwsblad schoof hij als ervaringsdeskundige zijn favorieten naar voren.

In een gesprek waar ook Patrick Lefevere bij was, vielen al de namen van Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Terpstra voegde daar een naam aan toe.

"Ik schrijf ook Mads Pedersen op", aldus Terpstra. "In de Ronde van Vlaanderen was hij al voor de Molenberg aan het aanvallen. Ook klopte hij op het einde nog Van Aert in de sprint voor de 3e plaats."