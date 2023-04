Wilfried Peeters, gesterkt door zijn ervaring, vindt reden om hoop te koesteren: "We zijn niet de grote favorieten, maar..."

Met een man als Wilfried Peeters in de ploegleiderswagen, met zijn ervaring, is er altijd hoop. Ook al zit je niet in de favorietenrol, zoals Soudal Quick-Step.

De 'Fitte' heeft met goede moed toegeleefd naar de 120ste editie van Parijs-Roubaix. "We hebben zeven sterke renners, met ervaring. Hopelijk hebben we meer geluk dan in de voorbije koersen. We zijn niet de grote favorieten, maar dit is wel wat anders dan de Ronde van Vlaanderen."

Die wedstrijd was overigens al een pak beter van de Wolfpack dan de koersen voordien. Peeters gelooft dat de ploeg nog beter kan. "Parijs-Roubaix is iets speciaal. We willen met zo veel mogelijk renners in de finale geraken. En dan met onze kaarten spelen, net zoals Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck zullen doen."

BOODSCHAP OVERBRENGEN

"Als je je sterkste renners in de finale krijgt, dan heb je ook kans om te winnen", is Peeters ervan overtuigd. Het helpt uiteraard om die boodschap over te brengen naar de huidige renners dat hij zelf destijds ook als actief renner deel uitmaakte van een ploeg die de Helleklassieker gewonnen heeft.

"Ik kan spreken uit eigen ervaring. Het is belangrijk voor de mannen dat ik en Tom Steels die informatie zondag kunnen doorgeven. In Parijs-Roubaix mag je nooit opgeven. Na elke bocht en kasseistrook kan er nog iets gebeuren."