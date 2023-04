Yves Lampaert komt nog eens terug op het "kalf"-incident

Yves Lampaert probeert in Parijs-Roubaix nog eens een goed resultaat te behalen. Hij is opnieuw een van de outsiders.

In 2022 zat Lampaert goed in de wedstrijd. Hij zat samen met Matej Mohoric, Tom Devriendt en Dylan van Baarle vooraan. Van Baarle was al in de aanval gegaan en nadien ging Lampaert op een van de stroken in de achtervolging.

Daarbij kwam Lampaert spectaculair ten val. Hij raakte een supporter die half op de weg stond en niet aan het opletten was. Lampaert verloor de controle over zijn fiets en werd naar de andere kant van de weg gekatapulteerd, waar hij ten val kwam. Na de streep noemde hij die supporter een "kalf". Nadien kwam hij op die uitspraak terug en vertelde hij dat hij dat woord nooit had mogen gezegd hebben.

Voor de editie van 2023 kwam hij daar nog eens terug op het incident. "Hopelijk komen de supporters niet te dicht bij de renners", vertelde hij aan Sporza. "Voor het incident van vorig seizoen heb ik nooit excuses gekregen en ik hield er een grote teleurstelling aan over. Laat ons hopen dat we daar dit jaar van bespaard blijven."