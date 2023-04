Zwaar verdict voor Dylan van Baarle na zijn val in Parijs-Roubaix

Dylan van Baarle heeft zijn hand en schouder gebroken. Dat is het zware verdict na zijn val in Parijs-Roubaix. Daardoor zal hij niet aan de start van de Amstel Gold Race staan.

In 2022 was Dylan van Baarle de grote held door Parijs-Roubaix te winnen, maar een jaar later werd het een editie om snel te vergeten. Van Baarle kwam in het Bos van Wallers zwaar ten val en moest opgeven.

Van Baarle moest naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Daar bleek dat zijn hand en schouder gebroken was. Ook had hij een gehavend gezicht.

Zo kan van Baarle een kruis maken over de komende weken. Ook zal hij niet aan de start van de Amstel Gold Race staan.