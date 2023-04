📷 Een dag na de pech: Wout van Aert blijft strijdvaardig over succes in 'vervloekte' Parijs-Roubaix

Een dag na Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert nog eens gereageerd. En Van Aert lijkt zich nog niet neer te willen bij wat een vervloekte wedstrijd voor hem.

Parijs-Roubaix en Wout van Aert lijkt momenteel nog geen geslaagd huwelijk te zijn. In 2018 bij zijn debuut verloor Van Aert zijn ploegmaat Michael Goolaerts na een hartstilstand.

In 2019 krijgt Van Aert al met pech af te rekenen in het Bos van Wallers, daarna krijgt hij nog wat pech en wordt hij 22ste. In 2020 dan geen editie door corona, in regeneditie van 2021 heeft Van Aert geen superdag.

Vorig jaar heeft Van Aert dan corona opgelopen in de week van Ronde, maar kan dankzij presidentsverkiezingen twee weken later toch starten. In het Bos kent Van Aert weer pech en op 40 kilometer van de streep rijdt het weer lek.

Wat er dit jaar gebeurde, is natuurlijk al geweten met die lekke band op Carrefour de l'Arbre. Een dag later blijkt dat Van Aert nog niet klaar is met Parijs-Roubaix. "Unfinished business" of "Ik ben er nog niet klaar mee", schreef Van Aert op op zijn sociale media.