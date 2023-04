Jan Bakelants helder over volgend doel voor Van der Poel: "Het grootste manco op zijn palmares"

Mathieu van der Poel maakte in Parijs-Roubaix zijn palmares nog wat indrukwekkender. Toch vindt Jan Bakelants dat er nog iets ontbreekt op zijn palmares.

Met Milaan-Sanremo, twee keer de Ronde van Vlaanderen en nu ook Parijs-Roubaix heeft Mathieu van der Poel al een bijzonder mooi palmares bij elkaar gefietst. In totaal zit hij nu al aan 42 profoverwinningen.

WK als enigste manco

Het voorjaar van Van der Poel zit er na Parijs-Roubaix op, maar zou hij in deze vorm niet Luik-Bastenaken-Luik kunnen winnen? Jan Bakelants vindt dat Van der Poel beter op iets anders zou focussen.

"Als ik van Mathieu van der Poel was, dan zou ik vooral van het wereldkampioenschap nog een doel maken dit jaar. Dat is iets wat niet elk jaar kan voor hem. Voor geen enkele renner eigenlijk", zegt Bakelants in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

"Voor mij is dat eigenlijk het grootste manco op zijn palmares. Als er nog van manco’s gepraat kan worden", stelt Bakelants nog. Vorig jaar moest Van der Poel al snel opgeven op het WK na zijn hotel-incident en mee moest naar het politiekantoor in Australië.