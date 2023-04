Kamp-Roodhooft: "Van Aert had pech met lekke band, maar tijdens de koers nam Van der Poel het initiatief"

Wie zou niet in het kamp van de broers Roodhooft willen zitten? Van der Poel zorgt na de duels met Van Aert voor een onvoorstelbaar bilan in de Monumenten: twee zeges en een tweede plaats.

Van Aert is de steeds gerespecteerde tegenstander. Schrik dat hij te sterk zou zijn, was er niet bij Alpecin-Elegant. "Wout van Aert had pech met die lekke band, maar tijdens de koers nam Mathieu van der Poel het initiatief", analyseert Philip Roodhooft (uiterst rechts op foto, red.).

"We zagen dat Wout sterk was. Al had dat geen impact op de manier waarop Mathieu gekoerst heeft. Je mag nooit bang zijn van het niveau van een andere renner." Nadat hij alleen voorop was, leek het op een gegeven moment nog dat Van der Poel een onnodige valpartij riskeerde.

GEEN PENIBELE SITUATIES

Roodhooft kent zijn renner uiteraard door en door, voor hem was het niet bepaald bibberen. "Hij neemt vanzelfsprekend risico's, maar ik geloof dat hij altijd controle had op de fiets. Met zijn ervaring uit het veldrijden en het mountainbike, en met het talent dat hij bezit, is hij nooit in een penibele situatie gekomen."

Van der Poel gaf al meermaals aan dat hij ontspannen kan koersen omdat hij met La Primavera al een grote vis beet had. "Het feit dat je vroeg een Monument wint, zorgt altijd voor rust. In het algemeen: niet enkel voor Mathieu, maar voor elke renner en voor de ploeg. Maar het is nu niet dat dat geleid heeft tot een geweldige decompressie."

ZEGE IN SANREMO HEEFT GEHOLPEN

"Na Milaan-Sanremo werd de nadruk gelegd op de Ronde van Vlaanderen en dan op Parijs-Roubaix. Je kan ondanks een zege in een Monument niet op je lauweren rusten vanaf dat moment, maar het heeft het natuurlijk wel gemakkelijker gemaakt", ontkent de ploegeigenaar niet dat het geholpen heeft.

Enkele maanden geleden hingen er nog donkere wolken boven Mathieu van der Poel vanwege aanslepende rugproblemen. En kijk nu: zijn voorjaar is werkelijk fantastisch geweest. "We hadden natuurlijk wel de ambitie om er te staan op de grote momenten en dat is gelukt", stelt een tevreden Roodhooft vast.