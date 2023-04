Brussel stelt zijn kandidatuur voor het WK 2030 voor: "Dit parcours zou ideaal zijn"

Brussel heeft zich officieel voor het WK wielrennen in 2030 voorgesteld. Over het parcours wilden ze al het een en ander kwijt.

Over het parcours moet er op zich nog veel nagedacht worden, maar het idee is er wel al dat "Brussel het hart van alle wedstrijden zal zijn". Zo weet je dat er onderweg wel wat hoogtemeters zullen zijn. "Wie Brussel een beetje kent, weet dat het gene platte pannenkoek is", vertelde premier Alexander De Croo aan Sporza.

Philippe Close, de Burgemeester van Brussel, wil graag een samenwerking tussen de gewesten: "Ideaal zou zijn om voor de lussen door Brussel ook via Vlaams- en Waals-Brabant te passeren."

Ook Flanders Classics zet zich mee onder het project. Wouter Vandenhaute vertelde dat voor het parcours "alles nog openligt". "Normaal begin je 2 jaar op voorhand met een WK te organiseren. Als we de organisatie al zouden krijgen, dan zouden we 5 jaar extra de tijd hebben. 5 jaar extra om te plannen en te dromen", besloot hij.