Tom Dumoulin ziet een bepaald talent bij Mathieu van der Poel: "Dat is ook een kunst"

Tom Dumoulin was na Parijs-Roubaix lyrisch over Mathieu van der Poel. De Nederlandse ex-renner was tijdens de wedstrijd analist voor de NOS.

"Ik ben echt naar een kunstenaar aan het kijken", stak Tom Dumoulin bij de NOS de loftrompet op. "Ik ben echt met hem aan het meegenieten. Ik stond hier te juichen als een klein kind en vind het fantastisch." Dumoulin was in zijn analyse dolenthousiast over Mathieu van der Poel nadat hij Parijs-Roubaix had gewonnen.

Dumoulin ziet een bepaald talent bij van der Poel: "Hij heeft natuurlijk een grote motor, maar hij heeft ook iets dat hem tegenover andere renners veel beter maakt. Het is moeilijk om uit te leggen, maar van der Poel neemt graag risico's. Zo neemt hij een bocht iets te hard en denkt hij achteraf: 'dat ging maar net goed'. Hij weet het dan op te lossen en dat is ook een kunst."

Daarnaast apprecieert Dumoulin ook van der Poel als mens. "Hij is echt een gouden vent en met hem kan je in het peloton altijd lachen. Hij is altijd relaxed, maar soms te relaxed zoals in de Ronde van Vlaanderen waardoor zijn ploegmaats het moesten oplossen toen hij in het begin achterop zat", besloot Dumoulin.