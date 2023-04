Reden van het forfait van Dylan Teuns voor de Amstel Gold Race bekend: "De komende dagen zullen we verder beslissen"

Israel-Premier Tech heeft de reden voor het onverwachte forfait van Dylan Teuns voor de Amstel Gold Race laten weten. Hij was ziek.

Eerder deze week verraste Israel-Premier Tech met zijn selectie voor de Amstel Gold Race. Kopman Dylan Teuns was nergens te bespeuren.

Een dag voor de Amstel kwam de ploeg met een medische update. "Teuns werd spijtig genoeg ziek. De laatste dagen had hij wat last van zijn keel en ook maakte hij koorts. Daarom bleef hij even van de fiets", klonk het.

Er werd besloten om de Amstel over te slaan om zo voor de Waalse Pijl waar Teuns vorig jaar won, en Luik-Bastenaken-Luik. "De komende dagen zullen we beslissen of hij aan die wedstrijden zal deelnemen", eindigde het bericht.