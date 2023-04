Soudal Quick-Step met outsiders naar de Amstel Gold Race

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor de Amstel Gold Race bekendgemaakt. Het staat met enkele outsiders aan de start.

Geen absolute kopman bij Soudal Quick-Step tijdens de Amstel Gold Race. Remco Evenepoel is nog op hoogtestage en Julian Alaphilippe kampt met een knieblessure.

Zo zal de ploeg met meerdere kanshebbers aan de start staan. Andrea Bagioli en Mauro Schmid zijn 2 outsiders en konden dit seizoen al mooie resultaten rijden. Schmid reed naar 11e plaats in de Ronde van het Baskenland en eerder won hij de Settimana Coppi e Bartali. Bagioli reed naar verschillende ereplaatsen in het Baskenland en werd woensdag nog 8e in de Brabantse Pijl.

Nog aan de start is Rémi Cavagna die in de Brabantse Pijl lange tijd op kop reed en uiteindelijk 4e werd. Ook Martin Svrcek zal aan de start staan. In dezelfde Brabantse Pijl moest hij na een val opgeven en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De blessures leken dus goed mee te vallen.