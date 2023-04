Koersdirecteur Leo van Vliet bijt stevig van zich af na kritiek over mogelijke hulp aan Tadej Pogačar

Koersdirecteur Leo van Vliet heeft gereageerd op het incident in de Amstel Gold Race. Volgens Van Vliet is er niets aan de hand.

In de finale van de Amstel Gold Race reed koersdirecteur Leo van Vliet plots lang en dicht voor Tadej Pogačar. Volgens heel wat wielerkenners kon Pogacar daarmee zijn voorsprong op de Ier Healy nog wat meer uitbreiden.

Maar Van Vliet zelf beet van zich af bij Algemeen Dagblad. "Ik heb de commotie opgevangen, ja. Wij reden achter Tadej Pogačar en Ben Healy kwam dichter. Dan moet je weg en het werd ginds steeds smaller."

"We zijn voorbij Pogačar gegaan en dan moet je voorzichtig zijn. Als iemand dan een foto maakt van dat moment... Wat moet ik daarmee? We kijken beter naar de mooie koers die we gehad hebben."

"Dat we een kilometer net voor hem reden? Dat is helemaal niet waar. Kijk naar de beelden. Wij reden ervoor, maar hij had er niets aan. Ik heb zelf ook gefietst. Ik kan het me niet voorstellen."

"Wat heb ik voor baat om dat te doen? Wij reden ver genoeg voor hem. Er is niets aan de hand." Van Vliet liet zich helemaal gaan toen hij de vraag kreeg of hij liever Pogačar dan Healy op zijn erelijst zag. "Laat ze maar doen. Ik kan er niets mee."