Lotto Dstny staat net niet op het podium van de Amstel Gold Race: "Toch enorm trots"

Andreas Kron is in de Amstel Gold Race 4e geëindigd. Op het einde kon Tom Pidcock nog maar net uit de greep van de Deen en Alexey Lutsenko blijven.

Lotto Dstny reed een attente koers. In de beslissende vlucht had het 2 renners mee. Dat waren Andreas Kron en Arjen Livyns. Nadien moesten beide renners passen op de aanvalspogingen van Tadej Pogacar.

"Bij de versnelling van Pogacar op de Eyserbosweg moest ik even passen", vertelde Kron via de teamkanalen. "Ik wist wel dat ik me daar niet mocht vergalopperen om op het einde nog wat over te houden, zodat we misschien nog konden terugkeren."

Pogacar bleek outstanding en ook Ben Healy bleef buiten schot. Uiteindelijk achtervolgde Kron samen met Alexey Lutsenko op Tom Pidcock. Ze kregen hem nog in het vizier, maar de Brit kon het duo nog net afhouden. "Het is een tikkeltje jammer om nog net het podium mis te lopen, maar eerlijk gezegd, voelde ik me op het einde ook niet zo goed meer. Het podium liepen we uiteindelijk mis door een kort moment van vertwijfeling."

Naast Kron stond ook Maxim Van Gils in de top 10. Hij werd 7e. "Ik ben echt trots op deze ploegprestatie. Zo kunnen we met vertrouwen naar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik", besloot Kron.