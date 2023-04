Michel Wuyts ziet Remco Evenepoel als favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik: "Maar er is een vorm van onzekerheid"

Zondag staat Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Velen verwachten een duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Michel Wuyts denkt dat Evenepoel het zal halen.

Michel Wuyts tipt op Remco Evenepoel voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik. "Al speelt hij wel hoog spel door maar één eendagswedstrijd te rijden", zei Wuyts bij de podcast Wuyts en Vlaeminck.

"Ook is het de vraag hoe zijn lichaam zal reageren", ging Wuyts verder. "Want Evenepoel komt van zijn berg en ook voor hem zal er wel onzekerheid zijn wat hij op lagere hoogte in La Doyenne zal doen."

"Ten slotte is er ook de publieke opinie. Er is dat verwachtingspatroon van de mensen dat hij zal presteren, maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat Evenepoel met alles zal kunnen omgaan", aldus Wuyts. "Richting de Giro zou hij zichzelf trouwens een boost kunnen geven door Pogacar een klein beetje een pak rammel te geven."