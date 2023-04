Het zal je maar overkomen: Yves Lampaert miste ooit Parijs-Roubaix door een winkelkarretje

Yves Lampaert heeft een speciale connectie met Parijs-Roubaix. Toch moest hij de wedstrijd al eens missen door een ongelukkige blessure.

Parijs-Roubaix en Yves Lampaert, ze kunnen bijna niet meer losgekoppeld worden. Lampaert is verliefd op de koers. Zelf vindt hij het de mooiste klassieker om naar te kijken.

Vooral de onvoorspelbaarheid, de herkenningspunten en de finish op piste maken de koers zo mooi vindt Lampaert. Als renner is de liefde gekomen na zijn tweede plaats bij de beloften in 2012, toen Bob Jungels won.

Achillespeesblessure door winkelkar

Ook bij de profs deed Lampaert het altijd goed, bij zijn tweede deelname in 2015 wordt hij tweede. In 2016 wordt dan ook wat verwacht van Lampaert, maar door een ongelukkig ongeval kon hij toen niet deelnemen. Het is tot nu toe de enige keer dat Lampaert niet reed in Roubaix.

En dat door zijn vrouw Astrid. "We waren samen inkopen gaan doen en ze is op mijn achillespees gereden met een winkelkarretje. Het zit in kleine hoekjes soms, want het was niet veel. Gewoon lichtjes ertegen gereden en het is direct beginnen op te zwellen en ontsteken en het voorjaar was voorbij", zei Lampaert bij Vals Plat.