Belgisch talent bevestigt en schuwt opvallende uitspraken niet, met ook een duidelijke kritiek: "Echt verschrikkelijk"

Veelbelovend voor de toekomst, de bevestigende prestaties van één van de Belgische talenten in de Ardennen. Maxim Van Gils gaat Lotto Dstny nog veel mooie momenten bezorgen.

De 23-jarige inwoner van Wuustwezel werd zevende in de Amstel Gold Race en nu ook achtste in de Waalse Pijl. Lotto Dstny heeft nog eens een talent dat kan scoren in de Ardennen. "De ervaring leert dat je altijd beter kunt doen. Vorig jaar was ik in de Amstel 23ste en dit jaar 7de. Als ik dat kan doortrekken naar de Waalse Pijl..."

Van Gils kijkt de toekomst dus positief tegemoet en zo'n inspanning als op de Muur van Hoei moet hem liggen. "In principe wel, maar ik heb er niet echt naartoe gewerkt. Vorige week was ik met mijn vriendin in Frankrijk. Normaal ging ik het daar op gelijkaardige hellingen nabootsen, maar dat hebben we uiteindelijk niet kunnen doen."

BETER DOEN MET SPECIFIEKE TRAINING

"Als ik meer op die inspanning kan trainen, kan ik wel nog beter doen", verzekert Van Gils, die de media ook steeds spontaner te woord staat. Met af en toe een verrassende uitspraak. "Misschien was de inspanning op de Muur makkelijker dan ik gedacht had."

Dat vergt enige uitleg. "Ik kon mijn benen niet echt laten verzuren. Als ik er meer had naartoe geleefd, was het misschien zwaarder geweest maar had ik wel meer vooraan gezeten." Een fan van de wegen in Hoei zal hij wellicht nooit worden.

PUTTEN EN KUILEN

"Echt verschrikkelijk, ik denk dat ze hier geen wegentaks betalen. De hele dag tussen putten en kuilen rijden. Geen topasfalt hier, maar ik heb het verteerd." Nu uitkijken naar Luik. "Ik heb Luik-Bastenaken-Luik nog nooit gereden. We hebben ook nog Andreas Kron en ik denk dat hij wel een renner is voor een lange uitputtingsslag."