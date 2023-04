Even zich verplaatsen in een meesterbrein: Belg van Lotto Dstny tracht in het hoofd van Tadej Pogacar te kruipen

Tadej Pogacar heeft een stel straffe benen, maar ook een meesterbrein. Kan niet anders als je achtereenvolgens naar winst rijdt in de Ronde en de Amstel als groteronderenner.

Het is afwachten of hetzelfde scenario zich voltrekt in de Waalse Pijl. En of het net zoals andere jaren pas op de laatste passage op de Muur van Hoei beslist wordt. "Als je kijkt naar de vorige edities, heeft het zich altijd op de laatste keer de Muur afgespeeld. Ik denk dat Pogacar zal wachten, maar sommigen denken van niet", zegt Maxim Van Gils.

De renner van Lotto Dstny probeert in het hoofd van de Sloveense superkampioen te krupen. "Ik zie ook niet in waarom hij niet zou wachten. Een ploeg als UAE kan het op de eerste passages op de Muur wel zwaar maken. Misschien dat hijzelf dan alleen gaat of dat hij al aan de voet vertrekt."

SLECHTE WEGEN

En zegt de Muur van Hoei hem zelf wat? "Het zijn daar heel slechte wegen. Ik zou zeggen dat ik er wel van hou, maar misschien niet om mee te doen voor de prijzen."