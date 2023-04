Ilan Van Wilder (14e in Hoei) voelt zich klaar voor Luik: "Wat ik nodig had, is losgekomen"

Ilan Van Wilder heeft in de Waalse Pijl voor de hoogste notering van Soudal Quick-Step gezorgd. Met zijn 14e plaats voelt hij zich klaar voor Luik-Bastenaken-Luik.

Soudal Quick-Step was tijdens de Waalse Pijl lange tijd vol in beeld. Louis Vervaeke reed in de finale weg en deed een poging om de eindsprint op de Muur van Hoei te ontlopen.

Uiteindelijk werd Vervaeke toch gegrepen en kwam er toch de sprint op de Muur. Daar was het Ilan Van Wilder die voor de beste notering van de ploeg zorgde. Hij finishte als 14e.

Nochtans was Van Wilder niet de kopman. Dat waren Andrea Bagioli en Mauro Schmid en die moest hij eerst bijstaan. "Na een hoogtestage heb ik altijd wat aanpassing nodig. Zeker op zo'n aankomst als in Hoei heb je wat wedstrijdritme nodig. Het is een inspanning van 3 minuten die je op Tenerife nooit doet", verklaarde hij bij Het Nieuwsblad.

Toch zat Van Wilder op de Muur in de voorste gelederen van het peloton: "Uiteindelijk had ik nog een goede punch in de benen en ik ben wel tevreden met het gevoel tijdens de wedstrijd."

Zo gaat Van Wilder met een goed gevoel naar Luik: "Het was een goede prikkel richting zondag. Die punch was wat geblokkeerd omdat het van de Ronde van Catalonië geleden was dat ik nog gekoerst had, maar nu is die losgekomen."