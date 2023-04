Schaduwfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik en concurrent van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar ziet telkens een terugkerend probleem

David Gaudu is een concurrent voor Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. Alleen moest hij de jongste wedstrijden door een allergische reactie telkens opgeven.

Het seizoen begon goed voor David Gaudu. Hij pakte meteen enkele ereplaatsen en werd 2e in Parijs-Nice. Ook in de Ronde van het Baskenland toonde hij zijn goede vorm. Hij eindigde 4e.

Maar daarna begon het mis te lopen voor Gaudu. In de Amstel Gold Race gaf hij op en ook in de Waalse Pijl stapte hij al voortijdig af. Bij de 1e passage aan de finish stapte hij de teambus in.

Achteraf meldde zijn team Groupama-FDJ dat het telkens om een allergische reactie ging. Gaudu heeft last van hooikoorts.

Het is maar de vraag of dat tegen zondag kan opgelost worden. Anders zal Gaudu ook in Luik-Bastenaken-Luik voortijdig moeten afstappen en zo zou er een favoriet en concurrent voor topfavorieten Tadej Pogacar en Remco Evenepoel minder zijn.