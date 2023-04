Johan Bruyneel ziet parallellen tussen US Postal en Jumbo-Visma: "Zij gaan ook in zo'n situatie komen"

De voorbije Ronde van Frankrijk werd door Jumbo-Visma gedomineerd. In het verleden domineerde US Postal, het team van Johan Bruyneel, jarenlang. Bruyneel ziet parallellen tussen de 2 teams.

Jonas Vingegaard won de Tour de France in 2022. Daarnaast won Jumbo-Visma 6 etappes en pakte het met Wout Van Aert ook nog de groene trui en de superstrijdlust mee naar huis. Jumbo-Visma was met andere woorden alomtegenwoordig in de Tour.

Begin deze eeuw domineerde US Postal de Tour. Het team van Johan Bruyneel won met Lance Armstrong 7 keer de Tour (al werden zijn zeges nadien geschrapt). Bruyneel had een gesprek met Het Laatste Nieuws en trok parallellen tussen beide teams.

"We wonnen één keer de Tour en dan een 2e keer. Vanaf dan was er geen plan B meer. Winnen was een must en er waren geen andere opties", aldus Bruyneel.

ARROGANTIE

"Vooral onze Amerikaanse sponsors stuurden ons in die richting", ging Bruyneel verder. "En ik ben daar in meegegaan. Alles wat ons van winnen zou afleiden, moesten we aan de kant schuiven. We hadden daardoor ook conflicten met de media omdat zij voor verstrooiing zorgden. Het paste niet in onze tunnelvisie."

"We werden arrogant en omdat we wonnen en bleven winnen kwamen we vanzelf in een positie, waarin niemand dat nog wilde zien gebeuren. Jumbo-Visma zal ook in zo'n positie komen", besloot Bruyneel.

Daarmee probeerde Bruyneel niet te insinueren dat er doping in het spel zou zijn: "Als er nu iemand doping neemt, is het miniem. Iedereen speelt volgens dezelfde regels."