Tour-winnaar Jonas Vingegaard verklaart zijn niet-deelname aan de Ardennenklassiekers

Deze week zijn de Ardennen het epicentrum van de koers. Opvallend: geen Jonas Vingegaard. De Tour-winnaar heeft voor een langere voorbereiding voor de Tour gekozen.

In 2022 reed Jonas Vingegaard nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Nadien bereidde hij zich voor op de Tour de France en won hij die uiteindelijk ook.

Dit jaar koos Vingegaard ervoor om niet aan de Ardennenklassiekers deel te nemen. Na de O Gran Camiño, Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland begon hij meteen aan de voorbereiding voor de Tour. Zijn eerstvolgende koers wordt de Dauphiné (4-11 juni).

"Die keuze is een bewuste verandering", vertelde Vingegaard aan het Deense Feltet. "We kozen ervoor om de Ardennenklassiekers over te slaan. Daardoor zal mijn voorbereidingsperiode voor de Tour de France bijna een jaar langer zijn."

Vingegaard toonde zich al in goede vorm. Hij won de O Gran Camiño en het Baskenland met overmacht, maar in Parijs-Nice moest hij in Tadej Pogacar en David Gaudu zijn meerdere erkennen.