Remco Evenepoel rijdt Luik-Bastenaken-Luik voor de Giro: "Het heeft geen invloed op de laatste rechte lijn"

Remco Evenepoel is topfavoriet in Luik-Bastenaken-Luik. Het is zijn laatste wedstrijd voor de Giro.

Na zijn hoogtestage in Tenerife rijdt Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik. Hij is er topfavoriet en nadien gaat zijn blik weer richting de Giro. Een minder resultaat in La Doyenne zal het gevoel van Evenepoel richting de Giro niet verstoren, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Het is een eendagswedstrijd waarin je moet hopen dat alles goed gaat. Eén lekke band kan alles verpesten, maar in een grote ronde kan je daar nog van herstellen." Na Luik vertrekt Evenepoel maandag naar Calpe. Daar volgt een nieuw trainingskamp waar hij de knop opnieuw omdraait. "Wat het resultaat zondag ook zal zijn. Al heb ik er veel vertrouwen in at het geen slechte dag zal worden", besloot hij.