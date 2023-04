Jan Bakelants twijfelt over de extra hoogtestage van Remco Evenepoel: "In mijn carrière vaak ondervonden"

Remco Evenepoel is na Luik-Bastenaken-Luik alweer op hoogtestage vertrokken. Jan Bakelants twijfelt of dat een goed idee is.

Momenteel zit Remco Evenepoel in Denia in Spanje. Daar zit hij in het hoogtehotel van ex-renner Alexander Kolobnev. Het doel voor Evenepoel is om richting de Giro nog wat beter te worden.

Jan Bakelants stelt zich vragen bij die extra hoogtestage. "Zondag reed Evenepoel een Luik-Bastenaken-Luik in de regen en reisde daarna direct door naar Spanje. Ik vind dat vrij riskant", vertelde hij in Wielerclub Wattage.

Evenepoel zou het volgens Bakelants wat rustiger aan moeten doen: "Ik vraag me af of het nodig is om nog enkele dagen op een hoogte te liggen. Dat geeft extra stress. Ook heb ik tijdens mijn carrière vaak ondervonden dat meer doen niet altijd tot meer resultaat leidt."

Al zag Bakelants in Luik-Bastenaken-Luik ook dat Evenepoel dik in orde is. "Dat zal niet op enkele weken verdwijnen. En of hij enkele dagen thuis blijft of in Spanje zit, zal volgens mij niet veel verschil maken", besloot Bakelants.