Mark Cavendish in grote problemen met het oog op de Giro?

Komt het nog goed met Mark Cavendish dit jaar? De Brit moest in de Romandië alweer opgeven.

Mark Cavendish (34) toonde zich in de het shirt van Astana nog niet echt. Enkel in de UAE Tour sprintte Cavendish naar enkele top tien plaatsen. En in de Scheldeprijs stond Cavendish plots op het podium.

Er werd dan ook gedacht dat die podiumplaats de Brit zou bevrijden. Maar in de Ronde van Romandië was het al snel afgelopen, hij gaf in de eerste rit al snel op. Cavendish werd al snel gelost bergop en voelde zich volgens zijn ploeg niet goed.

Het starten van Cavendish in Romandië was al vreemd het oog op de Giro, want er leek met woensdag maar één echte sprintersetappe te zijn. Misschien daarom dat Cavendish al snel opgaf.

Komt het nog goed?

Raakt Cavendish nog in orde voor de Giro? Er staan weinig echte sprinters aan de start, maar raakt de Brit wel nog op tijd in vorm om toe te kunnen slaan in Italië? De kans lijkt alleszins klein.