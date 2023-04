Ploeg van Tadej Pogačar komt met meer nieuws over zijn revalidatie en de Tour

Tadej Pogačar wacht nog een race tegen de klok voor zijn deelname aan de Tour. Maar toch gaat de Sloveen mee op hoogtestage met zijn ploeg.

Tadej Pogačar staat voor een revalidatie van zo'n 6 weken na zijn scafoïdebreuk, maar over 3 weken gaat hij met zijn team UAE Team Emirates al mee op hoogtestage naar de Sierra Nevada.

Dat bevestigt sportief manager Joxean Fernández Matxin van UAE bij HLN. "Tadej neemt nu eerst drie weken rust", zegt Matxin. Dat een windtunneltest en enkele verkenningen voor de Tour zouden worden geschrapt was al duidelijk.

Genoeg tijd voor de Tour

"Als alles goed gaat zal hij de ploeg wél vervoegen op hoogtestage", zegt Matxin. Die hoogtestage vindt plaats van half mei tot begin juni. Of Pogačar op tijd fit raakt voor de Ronde van Slovenië (14-18 juni), is nog niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat Pogačar op 1 juli zo goed mogelijk aan de start wil staan van de Tour in het Baskenland. "Daar is voldoende tijd voor, denken we", zegt Matxin nog.