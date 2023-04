Roglič verklaart waarom hij LBL niet reed en blikt vooruit op het duel met Remco Evenepoel in de Giro

Primož Roglič wordt de grote uitdager van Remco Evenepoel genoemd in de komende Giro. Maar de Sloveen kijkt niet alleen naar Evenepoel.

Roglič was er afgelopen zondag in Luik-Bastenaken-Luik niet bij, maar zag Remco Evenepoel wel winnen. "Stiekem hoopte ik op een duel Tadej-Remco want uiteindelijk heeft de val van Pogačar de spanning uit de wedstrijd deels weggehaald", zei Roglič bij RTV SLO.

Remco Evenepoel kwam wel even naar België voor Luik, terwijl Roglič op hoogtestage bleef. "De derde week van de Giro is enorm lastig, waardoor ik geen risico kon nemen. Voor Remco was Luik een thuiswedstrijd. Hij verloor niet veel tijd met het reizen, terwijl ik wel op en neer zou moeten."

Duel met Evenepoel

Er wordt al maanden uitgekeken naar het duel tussen Roglič en Evenepoel, maar de Sloveen verwacht wel nog meer tegenwerk. "Iedereen noemt mij en Remco, maar er zijn nog veel andere kwaliteitsrenners in de wielerwereld. Een derde favoriet noem ik niet. De focus ligt op mij."

De Giro begint op 6 mei met een tijdrit van 18 kilometer. "Op de eerste dag zullen de eerste antwoorden verschijnen. Het wordt direct een jacht op seconden. Ik wil de roze trui vooral dragen in Rome. Elke dag telt, maar wie het roze shirt heeft op de laatste dag telt het meest."