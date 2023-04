Revaliderende Pogacar troost zich met herinnering aan triomfen zoals Waalse Pijl en maakt vergelijking met vorig jaar

Het is revalideren geblazen voor Tadej Pogacar. Die triomfen zoals in de Waalse Pijl nemen ze hem wel niet meer af.

Duimen maar dat de Sloveen tijdig fit geraakt voor de Tour de France en daar over zijn volledige vermogen kan beschikken. Ondertussen kan hij wel terugdenken aan al die mooie overwinningen, zoals in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Vorig jaar finishte ik niet eens top tien op Muur van Hoei

Die laatste klassieker was misschien wel het moeilijkst om te winnen, vanwege het specifieke dat de aankomst op de Muur van Hoei biedt. "Vorig jaar zat ik een gelijkaardige vorm dan dit voorjaar en finishte ik niet eens in de top tien", weet Pogacar. "Daaraan zie je dat kleine fouten je erg veel kunnen kosten in de finale."

"Als je één verkeerde zet doet, moet je de prijs betalen met je benen. Als je op het steile stuk van de Muur komt en vol lactaat ziet, kun je nadien niet meer je sprint rijden", haalt dé man van het voorjaar aan. Zoals het resultaat van de editie van 2023 bewijst, weet hij ook uitstekend wat je wél moet doen.

Elke koers heeft een ander verhaal

"Je moet in goede positie van achteruit komen, naar rechts en links kunnen gaan. En zo veel mogelijk energie sparen voor het steile stuk." Pogacar reed dit voorjaar van zege naar zege, maar het winnen ging niet wennen. "Het blijft een speciaal gevoel. Daarom zijn we zo competitief als wielrenner. Elke koers heeft een ander verhaal en andere aankomst."