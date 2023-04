Vrouwenploeg Soudal Quick-Step bezorgt ander team nachtmerrie met belofte en stuit elders op ex-wereldkampioene

De vrouwenploeg van Soudal Quick-Step blijft stappen zetten, zelfs met de jonge talenten. Dat gejuicht kon worden bij AG Insurance-NXTG in Leiedal Koerse, betekende een nachtmerrie voor Human Powerd Health. In Luxemburg lukte het net niet om te winnen met Ally Wollaston.

Leiedal Koerse is een 1.2-wedstrijd bij de dames in samenwerking met de E3-organisatie. Uiteraard een belangrijke afspraak voor de U23 van AG Insurance-NXTG, de beloften van de vrouwenploeg van Soudal Quick-Step. Zij trokken ook aan het langste eind: de Tsjechische Julia Kopecky reed weg in de kopgroep en bleef nipt voorop.

Een opmerkelijke verwezenlijking, want Human Powered Health was met vier vooraan vertegenwoordigd. De Poolse Daria Pikulik kon enkel een tweede plaats uit de brand slepen. De Nederlandse Lieke Nooijen maakte het podium compleet.

BASTIANELLI KLOPT WOLLASTON

In het Festival Elsy Jakobs stond de eerste van twee ritten op het programma, met aankomst in Steinfort. Door het hoge tempo in de finale werden heel wat rensters overboord gegooid. Ex-wereldkampioene Bastianelli (UAE) maakt het af. Met Wollaston op plek 2 werd het voor AG Insurance Soudal Quick-Step hier net niet. Gasparrini werd derde.