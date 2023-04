Ouderdomsdeken is nog ambitieus voor de Giro: "Top 10 zou een geweldig resultaat zijn"

Domenico Pozzovivo staat zaterdag aan de start van de Giro. Met zijn 40 jaar is hij een ouderdomsteken in het peloton, maar hij is nog steeds heel ambitieus.

Pas begin maart vond Domenico Pozzovivo een nieuwe ploeg. Israel-Premier Tech bood alsnog een contract aan en zo had hij nog maar 10 koersdagen dit seizoen. In de Ronde van de Alpen werd hij 21e. Niet geweldig, maar toch was hij tevreden. "Het was goed om eens diepe inspanningen te leveren en wat koersritme op te doen", vertelde hij aan Wielerflits.

Vorig seizoen eindigde de oud-renner van Intermarché-Circus-Wanty nog 8e in de Giro en ook dit jaar ambieert hij de top 10. "Primoz Roglic en Remco Evenepoel zijn te sterk en ik ga ook niet voor de eindwinst. Het doel voor mij is een plaats in de top 10 en dat zou voor mij geweldig zijn", aldus Pozzovivo.

Pozzovivo is al 40 jaar en mogelijk rijdt hij in mei zijn laatste Giro. "Daarover ga ik pas na de Giro een beslissing nemen", besloot hij.