Zorgen voor Soudal Quick-Step?: renner die voor de Giro voorzien is, stapt uit de Ronde van Romandië

Fausto Masnada heeft in de Ronde van Romandië opgegeven. Daardoor moet Soudal Quick-Step mogelijk aan zijn selectie voor de Giro sleutelen, want Masnada was een van de mogelijke ploegmaats naast Remco Evenepoel.

Al het hele seizoen klaagt Fausto Masnada over knieproblemen. Hij reed wel al de Ronde van Oman en de Ronde van Catalonië uit. De laatste weken was hij samen met onder meer Remco Evenepoel in Tenerife op hoogtestage. Nog net voor de Giro reed Masnada de Ronde van Romandië om nog wat wedstrijdritme op te doen, maar hij moest voortijdig afhaken. Hij kwam niet meer aan de start van de slotetappe. Wat de precieze reden voor zijn opgave is, is nog niet duidelijk. Mogelijk moet Soudal Quick-Step sleutelen aan zijn Giro-selectie, want Masnada is een van de kanshebbers om tot de selectie te behoren. Eerder liet ploegleider Klaas Lodewyck bij Het Laatste Nieuws al weten dat er al enkele namen zeker waren. Er moesten nog 1 of 2 namen worden ingevuld. De keuze zou ook afhangen van de fitheid en de gezondheid van de renners. Door de knieproblemen van Masnada zal de Italiaan wellicht een van de namen zijn die nog in balans liggen.