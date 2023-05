Geraint Thomas geeft zijn favoriet voor de 1e roze trui in de Giro: "Maar het is opletten voor de little bastard Remco Evenepoel"

Geraint Thomas hoopt dat Filippo Ganna als 1e de roze trui in de Giro zal pakken. Al denkt hij ook Remco Evenepoel er dichtbij zal zijn.

De Giro start met een vlakke individuele tijdrit van 18 km. De tijdrit gaat in de regio van de Abruzzen van Fossacesia Marina naar Ortona. Zo zal de 1e roze trui een tijdrijder zijn.

Wie de deelnemerslijst bekijkt, zal al snel Filippo Ganna als een van de favorieten voor de dagzege zien. Ook ploegmaat Geraint Thomas vindt dat. "Dat parcours is echt op zijn lijf geschreven", vertelde hij in zijn eigen podcast Watts Occuring. "Een lang vlak stuk langs de kust. Dat moet wel iets voor hem zijn."

Al zijn er nog andere gegadigden om als 1e de roze trui te pakken. Ook Thomas heeft grote concurrent in gedachten: "Het is opletten voor little bastard Remco Evenepoel. Hij is slank, kan aero rijden en heeft veel power."

Thomas hoopt vooral op de zege van Ganna. "Het is altijd leuk om meteen met een ritzege te beginnen en de trui te dragen. Al moet je dan wel een dagje op kop rijden, maar in de Ronde van de Alpen hebben we dat 5 dagen gedaan. Dan moet het wel lukken om dat 21 dagen te doen", besloot Thomas.