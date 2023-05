Nieuwe ploegmaat en helper van Remco Evenepoel duidelijk over de persoonlijkheid van zijn kopman

De Tsjech Jan Hirt is dit jaar nieuw bij Soudal Quick-Step. Voor de Giro wordt hij belangrijk in de trein voor Remco Evenepoel.

In tegenstelling tot de klimtrein van vorig jaar in de Vuelta is die voor de Giro van dit jaar eigenlijk niet zo anders. Maar met de Tsjech Jan Hirt is er toch een nieuwe naam.

Hirt heeft goede herinneringen aan de Giro. Vorig jaar won hij er een rit en eindigde hij als zesde. Dit jaar offert hij zich dus op Remco Evenepoel, met wie hij in San Juan en Catalonië al samen reed.

Hirt kon zijn kopman dus al wat leren kennen. "Hij is een fijne vent en het toppunt van motivatie. Remco wil altijd en overal winnen, en is ook naast de fiets heel gefocust. Maar hij is ook een grappige jongen, hij heeft humor", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Met een doel naar de Giro

Hirt is ook duidelijk over de komende drie weken. "We gaan maar met één doel naar de Giro en dat is om te winnen. Roglič is de gevaarlijkste tegenstander, in principe staan hij en Remco boven de rest. Het belangrijkste zal zijn om niets tegen te komen, dan kunnen zij het echt gaan uitvechten."