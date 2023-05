Primoz Roglic kent het cruciale punt in de Giro: "Die ritten gaan de wedstrijd veranderen"

In de Giro is Primoz Roglic een van de topfavorieten. Volgens hem zal het einde van de slotweek vooral alles bepalen.

De Ronde van Italië begint meteen met een vlakke tijdrit. "Dat is al meteen een dag voor het algemeen klassement", vertelde Primoz Roglic aan Cyclingnews. "Er zullen al meteen verschillen zijn. Het zal al om seconden of minuten gaan."

"Daarna is er steeds een nieuwe dag", ging Roglic verder. "We zullen niet weten wie er dan voor of achter ons staat. Behalve aan het einde van de dag. Dan zullen we de situatie pas echt kennen."

Ten slotte had Roglic het nog over het einde van de Giro. "Het wordt een spectaculair einde", denkt hij. "Ritten 18, 19 en 20 zijn heel zware ritten en zullen de wedstrijd doen veranderen."

Rit 18 wordt een etappe van 161 km met 3700 hoogtemeters. De aankomst ligt boven op Val di Zoldo. Een dag later is er een nieuwe aankomst bergop op Tre Cime di Lavaredo. Die rit is 183 km lang en telt 5400 hoogtemeters. Ten slotte is er op de voorlaatste dag de klimtijdrit van 18,6 km naar Monte Lussari en die telt 1050 hoogtemeters.