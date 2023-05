Concurrentie voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic in de Giro?: "Ideaal om de koers vervelend en nerveus te maken"

Remco Evenepoel en Primoz Roglic worden als de topfavorieten voor de Giro. Al ziet José De Cauwer wel een blok die het hen knap lastig kan maken en dat is INEOS Grenadiers.

Bij INEOS Grenadiers zijn Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart de kopmannen. José De Cauwer zou hen op gelijke voet zetten. "Dat is een geweldig voordeel", vindt hij bij De Tribune. "Zo kan je spelen en kan je het de controlerende ploegen moeilijk maken."

De Cauwer suggereert INEOS Grenadiers om iemand te laten meeschuiven. "Dan begint de miserie en het rekenwerk bij de rest. Die ploeg is ideaal om koers vervelend en nerveus te maken", aldus De Cauwer.

Renaat Schotte vulde De Cauwer aan: "De kans dat zij winnen is niet reëel, maar de kans dat zij bepalen wie wel of niet wint, is groot. Ze kunnen voor casino zorgen."

Een kopman binnen de Britse formatie zou De Cauwer sowieso niet kiezen. "Je kunt op voorhand al iemand afremmen voor ontsnappingen om daarna te moeten concluderen dat je de verkeerde zet hebt gedaan en dat je tweede man beter is dan de eerste", besloot hij.