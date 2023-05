Een gamechanger voor de Giro op komst?: cruciale rit wordt mogelijk door een logistiek probleem geschrapt

Er rijzen problemen voor de voorlaatste etappe in de Giro. Er zouden logistieke problemen zijn en mogelijk wordt de moordende klimtijdrit geschrapt.

Over de voorlaatste etappe is er al heel wat gezegd en geschreven. Het is een moordende klimtijdrit van 18,6 km met een slotklim naar Monte Lussari (8 km aan 12%). Ook zijn er stroken tot 22%.

Het is niet alleen een uitdaging voor de renners, maar ook voor de organisatie. Er is boven immers te weinig ruimte en daardoor zullen de renners in pakketjes van 40 à 50 renners vertrekken. Na elke pakketje zou de tijdrit dan 3 kwartier stil liggen. Zo kunnen de renners naar beneden rijden en leek het probleem opgelost.

Maar er was nog een probleem. De klim is heel smal en daardoor mogen ploegauto's niet mee naar boven. De organisatie wou achter elke renner dan een motor hebben die dan bij mechanische pech moet assisteren. Al blijkt dat organisatorisch niet mogelijk.

De UCI stuurde een brief naar de organisatie om een oplossing te zoeken of de etappe te wijzigen. Vrijdag zal dat euvel op een ploegleidersvergadering besproken worden. Als de rit geschrapt zou worden, zou dat heel wat tactieken kunnen veranderen.