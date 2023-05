Kaden Groves moet in de Giro voor de sprintzeges bij Alpecin-Deceuninck zorgen en ziet een belangrijk voordeel

Kaden Groves is in de Giro de sprinter van dienst bij Alpecin-Deceuninck. Hij moet voor de sprintzeges zorgen en voelt zich daarvoor klaar.

De voorbije 2 edities boekte Alpecin-Deceuninck verschillende successen. Ook dit jaar willen ze ritzeges boeken. Daarbij rekenen ze onder meer op Kaden Groves, de sprinter van dienst.

"Ik voel toch wel een beetje druk, want die is er altijd", vertelde Groves op een persconferentie. "Deels krijg ik druk van het publiek, maar ik leg het mezelf ook deels op."

Bij Groves is er heel wat vertrouwen: "In het voorjaar toonde ik al dat ik in heel goede doen ben. Ook hebben we een heel sterk team waarop ik in de sprints kan rekenen."

Verder ziet Groves ook een belangrijk voordeel. Hij kan naar eigen zeggen een aardig stukje klimmen. "Dus ook in de lastigere ritten schat ik mijn kansen hoog in", besloot hij.